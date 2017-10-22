Червиченко раскритиковал арбитра матча "Спартак" - "Амкар"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике судью матча "Спартак" - "Амкар" (0:0).

"Слушайте, арбитр вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем - и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.

А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит" - приводят слова Червиченко российские СМИ.

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