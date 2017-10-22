Червиченко раскритиковал арбитра матча "Спартак" - "Амкар"

Теги спартак москва

Червиченко раскритиковал арбитра матча "Спартак" - "Амкар"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике судью матча "Спартак" - "Амкар" (0:0).

"Слушайте, арбитр вообще без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем - и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал.

А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит" - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Спартак" - "Амкар". | http://soccernews.ru

комментарии
анд

можно через каждые прикосновения в штрафной пендаль давать червяку который развалил спартак жаба душит он ни когда позитив про спартачей не давал

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андрей

что давать если ты видел как игрок картинно прыгала воротчик его не касался

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Кудаев Михаил

Я тоже считаю, что пенальти судья должен был дать!!! Или мы Спартаку помогаем!!!!?

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Алекс

Не было нарушения вообще на ногах надо увереннее стоять

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