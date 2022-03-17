Червиченко раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России

Фото твиттер "Зенита"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мыслями о том, что форвард "Зенита" Артём Дзюба попросил не вызывать его на мартовский сбор национальной сборной России по семейным обстоятельствам.

"Если ты патриот, должен играть в сборной, не оглядываясь на родственников, ещё какие-то факторы. Если не хочешь играть - скажи, что не хочу. А так всё время крутить-вертеть... Игрок он неплохой, он полезен и клубной команде, и сборной. Но все эти кручу-верчу надо заканчивать. Нет - и нет", - сказал Червиченко.

Стоит отметить, что Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера в июле прошлого года.

В текущем сезоне 33-летний нападающий забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах за "Зенит".

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