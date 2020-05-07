Червиченко раскритиковал фанатов, которые подкалывают заразившегося коронавирусом Федуна

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Червиченко раскритиковал фанатов, которые подкалывают заразившегося коронавирусом Федуна

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с нынешним владельцем московского клуба Леонидом Федуном, который заразился коронавирусом.

"Хочу пожелать Леониду Арнольдовичу только крепости организма и иммунитета, чтобы он переборол эту болезнь и для него это побыстрее закончилось, чтобы продолжалось только хорошее. Какие-то разногласия и разные взгляды на вещи не могут повлиять на пожелания подобного рода. Болельщики абсолютно всех команд должны пожелать ему здоровья. Леонид - человек, который искренне вкладывается в футбол, искренне отдаёт ему себя и деньги. Если говорить в целом, коронавирус такая болезнь, что ей в равной степени переболеют почти все. Мы все должны сплотиться и относиться с сочувствием и пониманием. Очень жаль, что это цепляет всех.

Что касается едких комментариев болельщиков - кретины, другого слова нет. Только кретины могут проявлять свою едкость в подобной ситуации. Пока их не коснулась эта ситуация - ржут, а как только пришла к ним - верещат. Нормальный человек не должен шутить и использовать эту ситуацию для колкостей. Чтобы так поступать, нужно быть ниже плинтуса и быть субъектом недостойным никакого уважения", - сказал Червиченко.

Сегодня стало известно о госпитализации Федуна, однако его жизни ничего не угрожает - заболевание проходит не в тяжёлой форме.

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