Червиченко раскритиковал "Химки" после разгромного поражения в матче с "Краснодаром"

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Червиченко раскритиковал "Химки" после разгромного поражения в матче с "Краснодаром"

Бывший президент "Спартака" и "Химок" Андрей Червиченко высказался по поводу поражения подмосковного клуба в матче 8-го тура РПЛ с "Краснодаром".  Хозяева встречи забили 7 голов гостям.

"Химки" за 8 туров чемпионата не смогли одержать ни одной победы.

"У нормальных людей результат матча "Краснодар" - "Химки" должен вызывать чувства стыда. Увольнение Юрана, слухи о продаже места в Премьер-лиге - это все оставило свой шлейф, и вот сейчас все, что там пытались начудить и не смогли сделать, все это выплескивается теперь в такие результаты.

"Химкам", чтобы спастись, надо в первую очередь избавиться от обязательств, которые были даны спартаковским или околоспартаковским людям, которые собирались наводнить команду своими игроками и поставили Гунько главным тренером. В итоге игроков "Химки" не получили. Получили лишь тренера и разруху", - цитирует Червиченко Sport24.

Подмосковной клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

А еще: "Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов| http://soccernews.ru
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