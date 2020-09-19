Червиченко раскритиковал "Химки" после разгромного поражения в матче с "Краснодаром"
Бывший президент "Спартака" и "Химок" Андрей Червиченко высказался по поводу поражения подмосковного клуба в матче 8-го тура РПЛ с "Краснодаром". Хозяева встречи забили 7 голов гостям.
"Химки" за 8 туров чемпионата не смогли одержать ни одной победы.
"У нормальных людей результат матча "Краснодар" - "Химки" должен вызывать чувства стыда. Увольнение Юрана, слухи о продаже места в Премьер-лиге - это все оставило свой шлейф, и вот сейчас все, что там пытались начудить и не смогли сделать, все это выплескивается теперь в такие результаты.
"Химкам", чтобы спастись, надо в первую очередь избавиться от обязательств, которые были даны спартаковским или околоспартаковским людям, которые собирались наводнить команду своими игроками и поставили Гунько главным тренером. В итоге игроков "Химки" не получили. Получили лишь тренера и разруху", - цитирует Червиченко Sport24.
Подмосковной клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
А еще: "Краснодар" грохнул "Химки" в РПЛ. В матче забито 9 голов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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|15
|Оренбург
|22
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|22