Червиченко раскритиковал календарь "Спартака"

Теги спартак москва

Червиченко раскритиковал календарь "Спартака"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о календаре московского клуба.

"У "Спартака" бессовестно лeгкий график. Не знаю, как другие участники гонки на это смотрят, но когда претендент на титул в последних восьми турах не играет ни с кем, кто находится на шестой строчке и выше - мне кажется это нонсенс. Хотя для нашего футбола и руководителей нашего футбола это абсолютно нормальная ситуация, она никого не беспокоит. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков.

Единственное, что меня удивляет - почему потом идут стенания о том, что никто не ходит на стадионы, почему никто не хочет платить за трансляции матчей. Видимо, потому что уровень дураков в стране падает" - приводят слова Червиченко российские СМИ.

В настоящее время "Спартак" находится на 2-й позиции отставая от "Локомотива" на два очка.

Читайте также: Семин предложил изменить календарь РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов