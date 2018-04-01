Червиченко раскритиковал календарь "Спартака"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о календаре московского клуба.

"У "Спартака" бессовестно лeгкий график. Не знаю, как другие участники гонки на это смотрят, но когда претендент на титул в последних восьми турах не играет ни с кем, кто находится на шестой строчке и выше - мне кажется это нонсенс. Хотя для нашего футбола и руководителей нашего футбола это абсолютно нормальная ситуация, она никого не беспокоит. Отечественный футбол постепенно превращается в поле дураков.

Единственное, что меня удивляет - почему потом идут стенания о том, что никто не ходит на стадионы, почему никто не хочет платить за трансляции матчей. Видимо, потому что уровень дураков в стране падает" - приводят слова Червиченко российские СМИ.

В настоящее время "Спартак" находится на 2-й позиции отставая от "Локомотива" на два очка.

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