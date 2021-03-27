Червиченко раскритиковал Миранчука после матча со Словенией
Фото: РФС
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре Алексея Миранчука в матче сборной России против Словении (2:1).
"Миранчук вышел и оказался абсолютно не готов играть за сборную. Я думал, кто ходит пешком, увидел, что это Миранчук, и просто опешил. Такое впечатление, что он вышел походить пешком а-ля Кокорин. Возможно, они в Италии вирусом каким-то заражаются? Ушел Головин, а вместе с ним ушла острота. Некому было сыграть на Дзюбу", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что после двух туров отбора ЧМ-2022 Россия возглавляет группу, опережая преследователей на 3 очка.
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