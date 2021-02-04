Червиченко раскритиковал план Дюкова по развитию сборной России

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал программу развития сборной России, представленную сегодня президентом РФС Александром Дюковым.

"Что касается топ-10 ФИФА, никого мы оттуда не сдвинем к 2030 году. От слова "совсем". Во всем мире футбол развивается. От каждой сборной игроки играют в лучших чемпионатах. Даже из Мексики и Уругвая. Европейские лидеры рейтинга вообще задают тон. А у России один несчастный Головин отдувается за всю страну в "Монако". Сейчас приехал еще один, будет веселить Европу и представлять нашу страну.