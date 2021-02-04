Червиченко раскритиковал план Дюкова по развитию сборной России

Теги андрей червиченкоалександр дюковроссия

Червиченко раскритиковал план Дюкова по развитию сборной РоссииБывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал программу развития сборной России, представленную сегодня президентом РФС Александром Дюковым.

"Что касается топ-10 ФИФА, никого мы оттуда не сдвинем к 2030 году. От слова "совсем". Во всем мире футбол развивается. От каждой сборной игроки играют в лучших чемпионатах. Даже из Мексики и Уругвая. Европейские лидеры рейтинга вообще задают тон. А у России один несчастный Головин отдувается за всю страну в "Монако". Сейчас приехал еще один, будет веселить Европу и представлять нашу страну.

Пока у нас в РПЛ будет велика роль судей, пока игроки будут получать зарплату, а не выгрызать ее — мы не то что к десятке, мы к двадцатке ФИФА не приблизимся", – заявил Червиченко.

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