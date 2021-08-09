Червиченко раскритиковал "Спартак" перед матчем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал команду перед ответным матчем квалификации к Лиге чемпионов против "Бенфики".

— Что в последнее время происходит со "Спартаком"? У команды два поражения в трех турах чемпионата страны, плюс подопечные Руя Витории потерпели поражение от "Бенфики" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).

— Думаю, здесь две проблемы. Первая связана с конфликтом в руководстве. Все их выяснения отношений, все эти публикации точно не добавляют команде ничего хорошего. Вторая проблема заключается в том, что заигрался Витория в историю с определением основного состава. Ставит каких-то странных ребят. То есть он разрушает уже сложившееся связи, а собрать новые у него пока не очень получается.

В результате мы никак не можем увидеть команду в оптимальном составе. Витория все время кем-то разбавляет ударный кулак "Спартака". Он для чего-то пытается туда интегрировать Мирзова. Почему-то выпускает в стартовом составе Кутепова, а Джикию не ставит. Я думаю, все это и приводит к таким результатам.

— С какими чувствами ждете ответной игры с "Бенфикой"?

— Что там предчувствовать? Шансов нет. Посмотрим, смогут или не смогут огрызнуться. Здесь вопрос только в том, будет "Спартак" выглядеть совсем плохо или не очень плохо", — приводит слова Червиченко "Матч ТВ".

Напомним, что первая встреча завершилась победой "Бенфики" со счетом 2:0. Ответная игра пройдет завтра, 10 августа в Лиссабоне, начало встречи запланировано на 22:00 (мск).

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