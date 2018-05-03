Червиченко раскритиковал "Зенит" за уход Дзюбы



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике "Зенит", который отдал в аренду нападающего Артема Дзюбу и взял на его место Антона Заболотного.

"Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что после смены клубов 29-летний Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 8 поединках за "Арсенал", а 26-летний Заболотный ничем не отметился в 12 матчах за "Зенит".

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