Червиченко раскритиковал "Зенит" за уход Дзюбы

Теги зенит санкт-петербургартём дзюбаантон заболотный

Червиченко раскритиковал "Зенит" за уход Дзюбы
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике "Зенит", который отдал в аренду нападающего Артема Дзюбу и взял на его место Антона Заболотного.

"Дзюба отличный игрок и позитивный парень. Как его можно было поменять на Заболотного?! Люди, ответственные за эту комбинацию, должны уходить после такого фиаско", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что после смены клубов 29-летний Дзюба забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 8 поединках за "Арсенал", а 26-летний Заболотный ничем не отметился в 12 матчах за "Зенит".

Не пропустите: "Зенит" проявляет интерес к шести российским игрокам. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов