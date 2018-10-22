Червиченко рассказал, кто должен возглавить "Спартак"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с увольнением главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры.

"Вполне ожидаемо. Судя по последним результатам команды - это логичное решение. Совершенно непонятная ситуация с приобретениями игроков. Кто должен заменить итальянца? Экс-игроков "Спартака" во главе главных тренеров уже проходили, особого результата они не достигли.

Вообще, считаю, что назначение на пост тренера "спартаковца", потому что он - лишь "спартаковец": это бред. Мне ближе ситуация с Гончаренко в ЦСКА, таких специалистов "Спартаку" как раз и не хватает", - цитирует Червиченко Спорт24.

Напомним, в РФПЛ выразили уверенность, что "Спартак" найдет достойную замену Каррере. | soccernews.ru