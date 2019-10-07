Червиченко рассказал, кто, по его мнению, мог бы возглавить "Спартак"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, кто, по его мнению, может возглавить красно-белых. Об этом сообщает Sport24.

"Даже у Тедеско получится, он пробудет здесь два-три года, а потом уедет в Германию. Нужен отечественный специалист, который в случае успеха останется в команде на долгие годы.

Нужно обращаться к заслуженному специалисту. Это Бердыев, который уже все доказал, либо к Парфенову. Он уже и Кубок выиграл, спартаковец, обыгрывал красно-белых не раз. Вот эти два варианта были бы логичны", - сказал Червиченко.

После 12 туров чемпионата России "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов.

Ранее сообщалось, что московский клуб возглавит Доменико Тедеско.

Не пропустите: Кононов ведет переговоры с греческим клубом| http://soccernews.ru