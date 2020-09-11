Червиченко рассказал об ожиданиях от матча 7-го тура РПЛ ЦСКА со "Спартаком"

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Червиченко рассказал об ожиданиях от матча 7-го тура РПЛ ЦСКА со "Спартаком"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, чего ждет от матча 7-го тура РПЛ "красно-белых" с ЦСКА.

Игра пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 мск.

"Учитывая то, что происходит у нас с судейством последний год, и особенно в этом сезоне, приходится просто молиться, чтобы не случилось осечек в дерби. Иначе опять пойдут скандалы. Мы и так уже пережили истерику "Спартака" после судейства встречи с "Сочи". Но я не вижу, чтобы клуб как-то активно комментировал поставленный в его пользу пенальти в ворота "Ротора", который РФС уже признал ошибочным. А теперь представьте, если случится ошибка в игре с таким принципиальным соперником, как ЦСКА. Это будет все равно что тушить огонь горючей смесью вместо воды. Поэтому, надеюсь, Карасев и его помощники справятся. Этот арбитр опытный, с хорошей репутацией. Что бы про него ни говорили спартаковские болельщики, считающие его проармейским судьей. Хочется пожелать ему сдюжить", - цитирует Червиченко "Известия".

"Спартак" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА располагается на 5 позиции.

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