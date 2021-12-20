Червиченко рассказал, почему российскими тренерами не интересуются в Европе

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о том, почему российскими тренерами не интересуются в Европе.

"Многие наши тренеры могли бы работать за рубежом. Но, во-первых, там просто очень высокий уровень русофобии. А, во-вторых, в Европе привыкли защищать свое внутреннее пространство, чтобы работу, прежде всего, получали свои специалисты. А не как у нас: все зовут пришлых вместо того, чтобы отдавать предпочтение своим. Там рынок защищен, поэтому нашим ребятам, которые по уровню не хуже, трудно туда пробиться. Я думаю, что по каким-то спортивным и идейным моментам у нас многие ребята выше", - приводит слова Червиченко "РИА Спорт".

Напомним, что российский специалист Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош".

Не пропустите: Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии. | http://soccernews.ru