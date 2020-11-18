Червиченко рассказал про оргии африканских легионеров "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко принял участие в "Истории-челлендж", суть которого состоит в том, чтобы вспоминать истории про людей из мира футбола.

Специалист рассказал занятную историю про экс-голкипера "Спартака" Абдельилы Баги.

"Не помню точно, с ним была история или нет, но они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались.

В итоге нам пришлось его переселять. Короче, точно какие-то сексуальные приключения были", - рассказал Червиченко.

Напомним, Баги выступал за "Спартак" в 2003 году.

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