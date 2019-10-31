Червиченко рассказал, за счет чего "Спартак" обыграл "Ростов"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о победе московского клуба в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1).

"Матч - чуть-чуть интереснее, чем скучно. Я думал, что "Ростов" будет играть основным составом, им сейчас нужен Кубок. Но у нас такие составители календарей, что перед ответственным матчем с "Краснодаром" "Ростов" не смог выпустить всех игроков, поэтому вышел играть дублем, что с учетом того, что игра проходила на поле соперника, похоронило интригу. С дублем "Спартак" справился неплохо, а когда вышло пару человек основного состава после 70-й минуты, конечно, у "красно-белых" начали появляться проблемы, которые выразились в забитый ростовчанами гол. Ну, спартаковцы все равно молодцы: смогли довести матч до победы. Все это благодаря Карпину: если бы он поставил основной состав, все сложилось бы по-другому", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Победу московскому клубу принес дубль шведского нападающего Джордана Ларссона. В составе ростовчан отличился Александр Долгов.

В четвертьфинале "Спартак" сыграет с ЦСКА, который обыграл "Уфу" (1:0).

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