Червиченко: "С Акинфеевым это слишком часто бывает, пора попробовать кого-то другого"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не должен играть в основе сборной России после провального матча Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).
"Стоит ли винить Акинфеева или с кем не бывает? Ну, с Акинфеевым это слишком часто бывает. Если брать международные выступления, он пропускает в каждом матче. Давно пора попробовать кого-то другого. Он даже не попадал по мячу, а попадал по груди нападающего. Если бы момент не закончился голом, мог бы еще и красную получить. Он может из ничего создать нелепый эпизод. Но я думаю, что его винить не стоит, ему все-таки и защитники должны помогать, а они серьезно ошиблись", - приводят слова Червиченко российские СМИ.
Напомним, что в матче Россия - Мексика Акинфеев допустил ошибки в обоих голах в ворота россиян.
Не пропустите: Лебедев: "Жиркову, по-мужски, в раздевалке надо в морду дать". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хавбек Германии Демирбай: "Должен признаться, что мы не нашли подхода к Камеруну в первой половине встречи"
-
Платтенхардт: "Во втором тайме Германия показала классный футбол"
-
Лёв: "Российские футболисты очень энергичные, хорошо играющие"
-
Кришито: "Я горжусь тем, что являюсь капитаном нового "Зенита"
-
Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили
-
"Эвертон" интересуется Ньянгом
-
Манчини заинтересован в подписании Ачерби
-
"Наполи" попробует подписать Перина
-
Доннарумма обсудит с "Миланом" продление соглашения
-
Артуро Видаль: "Роналду - футболист высочайшего класса, но мы играем не только против него"
-
Вернер: "Нам все равно, против кого играть"
-
Пицци: "Наша задача - победить Португалию"
-
Наставник Камеруна прокомментировал эпизод с удалением Мабуки
-
Лёв: "Мы реализовали свой план на игру"
-
Гомис перейдет в "Галатасарай"
-
Троизи: "Мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом"
-
Пицци: "Австралия играла очень агрессивно, в отдельных моментах они переигрывали нас"
-
Балотелли продлил контракт с "Ниццей"
-
Участники полуфиналов Кубка Конфедераций ни разу не проиграли по ходу турнира
-
"Марсель" нацелился на Виду
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Чили
|2
|4
|2
|Германия
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Камерун
|2
|1