Червиченко: "С Акинфеевым это слишком часто бывает, пора попробовать кого-то другого"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не должен играть в основе сборной России после провального матча Кубка Конфедераций против Мексики (1:2).

"Стоит ли винить Акинфеева или с кем не бывает? Ну, с Акинфеевым это слишком часто бывает. Если брать международные выступления, он пропускает в каждом матче. Давно пора попробовать кого-то другого. Он даже не попадал по мячу, а попадал по груди нападающего. Если бы момент не закончился голом, мог бы еще и красную получить. Он может из ничего создать нелепый эпизод. Но я думаю, что его винить не стоит, ему все-таки и защитники должны помогать, а они серьезно ошиблись", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что в матче Россия - Мексика Акинфеев допустил ошибки в обоих голах в ворота россиян.

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