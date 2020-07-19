Червиченко считает, что у "Спартака" есть шанс на победу в матче Кубка России с "Зенитом"

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Кубка России с "Зенитом".

"По игре "Зенит", очевидно, сильнее "Спартака". На бумаге они должны побеждать, тем более матч будет в Питере. Но на деле допускаю, что москвичи могут пройти дальше. "Спартак" способен победить, но не на классе, конечно, и не на структурированной игре. Так, забить издалека или убежать в контратаку, а потом отстоять в обороне, дотерпеть. Даже скажу, что у "Спартака" большие шансы на победу. Но если они и пройдут дальше, далеко не факт, что обыграют в финале тот же "Урал".

Как поведение Тедеско сказывается на команде? Возможно, наводит сумбур. Это не дает команде ничего хорошего. Его метания нагнетают нервозность. Всё вышеупомянутое и послематчевые истерики руководства клуба могут быть звеньями одной цепи. Но у всех тренеров свой стиль работы. Унаи Эмери таким же образом выиграл несколько еврокубков. Может быть, для кого-то это и хорошо, придает им импульс в игре.

А если мы рассматриваем футбол как шоу, то на это все интересно смотреть. Беснования Тедеско - это тоже элемент игры и развлечения. Люди же смотрят матчи, чтобы получить эмоции. Перебарщивать со слишком пылким общением с судьями, конечно, не стоит. Но в целом это все неплохо", - передают слова специалиста "Известия".

Матч 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча начнется - в 18:30 (мск).

"Спартак" за тур до завершения чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице.

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