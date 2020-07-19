Червиченко считает, что у "Спартака" есть шанс на победу в матче Кубка России с "Зенитом"
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Кубка России с "Зенитом".
"По игре "Зенит", очевидно, сильнее "Спартака". На бумаге они должны побеждать, тем более матч будет в Питере. Но на деле допускаю, что москвичи могут пройти дальше. "Спартак" способен победить, но не на классе, конечно, и не на структурированной игре. Так, забить издалека или убежать в контратаку, а потом отстоять в обороне, дотерпеть. Даже скажу, что у "Спартака" большие шансы на победу. Но если они и пройдут дальше, далеко не факт, что обыграют в финале тот же "Урал".
Как поведение Тедеско сказывается на команде? Возможно, наводит сумбур. Это не дает команде ничего хорошего. Его метания нагнетают нервозность. Всё вышеупомянутое и послематчевые истерики руководства клуба могут быть звеньями одной цепи. Но у всех тренеров свой стиль работы. Унаи Эмери таким же образом выиграл несколько еврокубков. Может быть, для кого-то это и хорошо, придает им импульс в игре.
А если мы рассматриваем футбол как шоу, то на это все интересно смотреть. Беснования Тедеско - это тоже элемент игры и развлечения. Люди же смотрят матчи, чтобы получить эмоции. Перебарщивать со слишком пылким общением с судьями, конечно, не стоит. Но в целом это все неплохо", - передают слова специалиста "Известия".
Матч 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча начнется - в 18:30 (мск).
"Спартак" за тур до завершения чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице.
Не пропустите: Представитель Федуна опроверг переговоры с "Химками" о финансовой помощи. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гозенс провел 100-й матч за "Аталанту"
-
Стало известно, кто может возглавить "Барселону"
-
Николай Валуев: "Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, "Зенит"!
-
"Бенфика" готова купить экс-игрока ПСЖ Кавани
-
Экс-капитан "Спартака" Титов рассказал об ожиданиях от матча Кубка России с "Зенитом"
-
Моуринью считает, что журналисты относятся к нему не так, как к другим топ-тренерам
-
Championat.asia: пять игроков "Пахтакора" заразились коронавирусом
-
"Барселона" занимает первое место по количеству голов в XXI веке
-
Червиченко считает, что у "Спартака" есть шанс на победу в матче Кубка России с "Зенитом"
-
Наставник "Реала" Зидан заявил, что не считает себя особенным
-
Селюк: "Сотрудничество "Спартака" и «Химок" стало бы суперпроектом"
-
Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем матче с "Реалом" в ЛЧ
-
Болельщики ПСЖ будут бойкотировать Кубок Франции
-
Вячеслав Малафеев высказался о хейтерах "Зенита"
-
Павлюченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России
-
1
Фанаты "Реала" назвали Бэйла худшим игроком сезона-2019/20
-
Главные новости дня: 18 июля
-
"Арсенал" установил рекорд по выходам в финал Кубка Англии
-
"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А
-
Арбитр Федотов: "Турбин отнял 30 миллионов у ЦСКА и подарил их "Локомотиву"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22