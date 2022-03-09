Червиченко сделал предположение, какой клуб РПЛ может купить Абрамович

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Червиченко сделал предположение, какой клуб РПЛ может купить Абрамович

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что владелец "Челси" Роман Абрамович может купить ЦСКА.

"Зная о ранних дружеских отношениях между Абрамовичем и Гинером, предположу, что, скорее всего, это будет ЦСКА. Тем более у "армейцев" сейчас проблемы с ВЭБом — это наиболее напрашивающийся вариант. "Динамо" и "Спартак" — нет, а "Локомотив" со своей железной дорогой тоже не вариант", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

Напомним, что несколько дней назад Абрамович объявил о намерении продать "Челси".

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