Червиченко сделал предположение, какой клуб РПЛ может купить Абрамович
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что владелец "Челси" Роман Абрамович может купить ЦСКА.
"Зная о ранних дружеских отношениях между Абрамовичем и Гинером, предположу, что, скорее всего, это будет ЦСКА. Тем более у "армейцев" сейчас проблемы с ВЭБом — это наиболее напрашивающийся вариант. "Динамо" и "Спартак" — нет, а "Локомотив" со своей железной дорогой тоже не вариант", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Напомним, что несколько дней назад Абрамович объявил о намерении продать "Челси".
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