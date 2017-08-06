Червиченко сделал прогноз на матч "Зенит" - "Спартак"

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Червиченко сделал прогноз на матч "Зенит" - "Спартак"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко сделал прогноз на матч "красно-белых" против питерского "Зенита".

"Считаю, что у "Спартака" - хорошие шансы прервать череду унижений на питерской земле... У "красно-белых" - хорошая атака, и фарт сопутствует, все шансы есть. А "Зенит" - пока натужный, моменты тяжело создаются. Питерцы сейчас не являются машиной, а "Спартак" при настроении может обыграть любую команду. Команды - одинаково яркие и нестабильные. До матча "сине-бело-голубых" в Лиге Европы я отдавал предпочтение им, но теперь поставлю на результативную ничью - 2:2", - цитирует Червиченко чемпионат.com.

Напомним, "Зенит" может перехватить у "Спартака" одну из его трансферных целей. | soccernews.ru

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