Червиченко сделал прогноз об итоговом месте "Спартака" в нынешнем сезоне

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне займет место в Российской Премьер-Лиге не выше третьего.

"ЦСКА, на мой взгляд, на дистанции сможет опередить "Спартак" и закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Их осечки не выглядят такими серьезными. "Красно-белые", в лучшем случае, будут третьими", - приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".

После 22 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка. При этом спартаковцы опережают идущий третьим ЦСКА на одно очко.

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