Червиченко сделал прогноз об итоговом месте "Спартака" в нынешнем сезоне
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне займет место в Российской Премьер-Лиге не выше третьего.
"ЦСКА, на мой взгляд, на дистанции сможет опередить "Спартак" и закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Их осечки не выглядят такими серьезными. "Красно-белые", в лучшем случае, будут третьими", - приводит слова Червиченко "Спорт-Экспресс".
После 22 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре очка. При этом спартаковцы опережают идущий третьим ЦСКА на одно очко.
Не пропустите: Романцев оценил матч "Динамо" - "Спартак" в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Легендарный тренер "Спартака" оценил игру нападающего Александра Соболева
-
Это кокоринская статья: Уткин ярко отреагировал на избиение молодого игрока "Локомотива"
-
Червиченко оценил игру Промеса после возвращения в "Спартак"
-
У "Барселоны" возникли сложности в продлении контракта с юным талантом
-
Червиченко сделал прогноз об итоговом месте "Спартака" в нынешнем сезоне
-
Жена Карпина отреагировала на информацию о бойкоте "Ростовом" ближайшего матча РПЛ
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
ПСЖ начад переговоры с Погба
-
"Локомотив" сделал заявление по поводу избиения молодого игрока клуба
-
Симеоне высказался о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
"Тоттенхэм" нацелился на датского защитника
-
Романцев оценил матч "Динамо" - "Спартак" в РПЛ
-
Как встреча с Месси может превратить жизнь в ад: угрозы, попытка побега, страх и... пластиковая футболка!
-
"Бавария" прошлым летом активно интересовалась Саулем
-
В киевском "Динамо" есть конфликт между Луческу и одним из легионеров
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за голкипера "Бернли"
-
2
"Ростов" может бойкотировать следующий матч РПЛ
-
1
Куман хочет видеть в "Барселоне" Лукаку вместо Холанда
-
Рондон рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота своего бывшего клуба "Зенита"
-
Сульшер рассказал, кто из игроков "Манчестер Юнайтед" больше всего похож на него