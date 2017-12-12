Червиченко: "Сегодняшний ЦСКА не пройдет "Црвену Звезду"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко не верит, что ЦСКА сумеет победить "Црвену Звезду" в 1/16 финала Лиги Европы.

"За "Црвену Звезду" болеют спартаковцы, так что их противостояние с ЦСКА даже с подтекстом (улыбается). Армейцы – бойцы, но вопрос недоукомплектации и проблем в атаке стоит остро. Плюс ещe Васин сзади пожарит, много ошибаться начал Натхо, и в дерби мы это увидели.

Много молодых и отличных ребят, но без опыта. Нужно смотреть на работу клуба в зимнее трансферное окно, но сегодняшний ЦСКА, как я думаю, "Црвену Звезду" не пройдeт», – приводят слова Червиченко российские СМИ.

Первый матчи состоятся в Белграде 13 февраля. Ответный пройдет в Москве 21 февраля.

Не пропустите: ЦСКА не получал предложений по Головину. | http://soccernews.ru