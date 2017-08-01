Червиченко: "Шалимов не подходит "Краснодару"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко после победы "красно-белых" над "Краснодаром" в матче третьего тура чемпионата России заявил, что главный тренер "быков" Игорь Шалимов не подходит кубанской команде.
"Для такой команды, как "Краснодар", Игорь Шалимов не подходит как тренер. Для "быков" подойдёт тренер со своим пониманием футбола, фундаментальный, глубокий. Например, Бердыев. У него есть стержень, его команда выходит на поле - и сразу понятно, что они вышли побеждать. А сегодняшняя игра "Краснодара" похожа на игру во дворе: бросили мяч - делайте что хотите. Всё зависит от настроения. При таком потенциале они должны постоянно бороться за золото" - сказал Червиченко.
Отметим, что в трёх турах "Краснодар" набрал 6 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ. | http://soccernews.ru
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|Зенит Санкт-Петербург
|3
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|Ахмат
|3
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|ЦСКА Москва
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|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Спартак Москва
|3
|5
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|Урал
|3
|5
|9
|Ростов
|3
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|10
|Рубин
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|Арсенал Тула
|3
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|Анжи
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|13
|Динамо Москва
|3
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