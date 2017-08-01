Червиченко: "Шалимов не подходит "Краснодару"

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Червиченко: "Шалимов не подходит "Краснодару"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко после победы "красно-белых" над "Краснодаром" в матче третьего тура чемпионата России заявил, что главный тренер "быков" Игорь Шалимов не подходит кубанской команде.

"Для такой команды, как "Краснодар", Игорь Шалимов не подходит как тренер. Для "быков" подойдёт тренер со своим пониманием футбола, фундаментальный, глубокий. Например, Бердыев. У него есть стержень, его команда выходит на поле - и сразу понятно, что они вышли побеждать. А сегодняшняя игра "Краснодара" похожа на игру во дворе: бросили мяч - делайте что хотите. Всё зависит от настроения. При таком потенциале они должны постоянно бороться за золото" - сказал Червиченко.

Отметим, что в трёх турах "Краснодар" набрал 6 очков, расположившись на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии
Виктор

На безрыбье и РАК - раба! Так и со Спартаком!!! На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум! Это уже не первый такой финт составителей календаря! Когда они и в прошлом сезоне поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка! Видно, что работа Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса! В футболе мелочей не бывает и составление под Федуна влетает ему в "копеечку"!!! А как Спартак выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!! Вот вам и разгадка календарных финтов Федуна!!! А вы посмотрите на календарь и ПРИКИНЬТЕ!!! До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря потрудились на славу Федуну, не за бесплатно, конечно! Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!! Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет становиться на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ. Я и в прошлом году об этом писал и обращал Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартака! Геннадий! Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона и как он под Спартак составлен! Вот как надо подковёрно работать и под Спартак составлять календарь! Мелочи??? Нет не мелочи!!! За эти мелочи составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ! Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса! Что судейская, что календарная МЕЛОЧЬ стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение! Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и арбитров!

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