Червиченко: "Смолов - позор российского футбола"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко резко высказался о форварде сборной России Федоре Смолове.
"В жизни есть вещи, о которых неприятно говорить. Вот как раз о Смолове мне вообще говорить неприятно. Он - позор российского футбола, на мой взгляд. Обсуждать здесь нечего... На ЧМ мы и игры в его исполнении не видели. Когда все пахали, человек гулял по полю, а в ответственный момент еще и кучу наложил посреди него, столько бегемот не сможет...
Да какие амбиции?! Человек похоронил сам себя. Я не понимаю, как к такому турниру, как Чемпионат Мира, можно было так пофигистически отнестись. Не могу понять, что у человека в голове было. Даже детский мозг эту ситуацию рассудил бы более грамотно. Смолов даже не попытался. По-моему, он - единственный человек, который вообще не понял, куда попал", - цитирует Червиченко sport24.ru.
Напомним, Смолову грозит лишение водительских прав. | soccernews.ru
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