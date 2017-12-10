Червиченко: "Спартак" блестяще использует ошибки соперников"

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Червиченко: "Спартак" блестяще использует ошибки соперников"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко вынужден признать, что "красно-белые" провели отличный матч с ЦСКА (3:0) в 20-м туре чемпионата России.

"Лично для меня игра была практически равная. Но "Спартак" блестяще использует ошибки соперников. Ведь по большому счету у "Спартака" было не так много опасных моментов. А ЦСКА наоборот свои шансы не использовал. "Красно-белые" сильнее армейцев сейчас в скорости, опыте и скамейке. Можно выделить то, что "Спартак" становится, как удав. Если первым забивает, то обычно добивается победы. Но при этом нет костяка, состав похож на калейдоскоп. Каррера крутит этот калейдоскоп и никак не может его в руках зафиксировать. Играют все, основного состава по большому счету нет. Но команда идёт уже в тройке, значит всё верно, возможно. Попадание в тройку по итогам года – неплохо. При таком старте и затянувшемся праздновании чемпионства тем более.

По поводу ЦСКА я бы не драматизировал, проблемы бывают у всех. Но мы видим фундамент, играет много молодежи. Через два-три года они будут составлять основу нового коллектива. Как раз в этом плане армейцы лучше "красно-белых".

"Спартаку" придется решать проблему Промеса, скоро его захотят купить. А не продать его будет нельзя. Показалось, что голландец сегодня даже прощался. Без Промеса у команды Карреры начнутся проблемы. Потому что Луис Адриано мне не так импонирует. На фоне остальных новичков команды он выделяется, но я не думаю, что он будет так хорошо играть без Промеса", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Эта победа стала для "Спартака" пятой подряд в Премьер-лиге и клуб поднялся на вторую позицию.

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