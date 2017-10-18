Червиченко: "Спартак" был близок к нокауту"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о победе "народной команды" над испанской "Севильей" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Я бы все-таки не преувеличивал процент профессионализма в этом результате. На самом деле игру переломил в пользу "Спартака" именно Селихов, когда потянул пару невероятных мячей. В начале второго тайма хозяева были близки к нокауту... Мне показалось, что абсолютно все удары, которые "Спартак" нанес по воротам соперника, попали в цель - почти все залетело... "Спартак" реализовал абсолютно все", - цитирует Червиченко Спорт уик-энд.

Напомним, "Спартак" не удивил Бериццо. | soccernews.ru