Червиченко: "Спартак" достиг своего предела"

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Червиченко: "Спартак" достиг своего предела"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о положении дел в стане "красно-белых".

"Команда ни в игроках не прибавила, ни в скорости, ни в классе. Мне кажется, что Каррера достиг своего пика. С ним команда выше уже не поднимется. Что эти игроки, что тренер, достигли своего предела. Когда он только пришел, он исправил какие-то моменты и команда начала играть больше в тотальный футбол. Была заметна прибавка в скорости, в прессинге, в характере. Теперь уже недостаточно прошлогоднего багажа, чтобы в чемпионате выглядеть хорошо. Тем более в этом году "Спартаку" не так сильно фартит, как в прошлом", - цитирует Червиченко чемпионат.com.

Напомним, Бердыев назвал победу "Спартака" заслуженной. | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Зато Червиченко не достиг предела жира.

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