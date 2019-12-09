Червиченко: "Спартак" и без Тедеско может выпустить своего массажиста и сыграть не хуже"

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Червиченко: "Спартак" и без Тедеско может выпустить своего массажиста и сыграть не хуже"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско на фоне разгромного поражения от "Ростова" в матче 19-го тура РПЛ.

"Можно ли винить Тедеско в этом поражении? Ну а кого ещё винить? На мой взгляд, из всех троих последних тренеров - Каррера, Кононов и Тедеско - он пока вообще ничем не отличился, кроме занимательных прыжков у бровки.

Посмотрите на этот матч и посмотрите на розыгрыши, которые были у "Ростова". Как раз это то, что мы называем спартаковским футболом - передача на одного, на второго, на третьего, перемещение. Вспомните розыгрыш углового, когда мяч разыграли и тут же отдали на одиннадцатиметровую. У "Спартака" же мы не видим вообще ничего подобного, только какие-то индивидуальные моменты игроков, которые просто хорошие игроки. Они и без Тедеско могут выпустить своего массажиста и сыграть не хуже", - сказал Червиченко.

"Спартак" дома проиграл "Ростову" со счётом 1:4 и завершил первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, опережая зону вылета всего на 4 очка.

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