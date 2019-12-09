Червиченко: "Спартак" и без Тедеско может выпустить своего массажиста и сыграть не хуже"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о работе главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско на фоне разгромного поражения от "Ростова" в матче 19-го тура РПЛ.
"Можно ли винить Тедеско в этом поражении? Ну а кого ещё винить? На мой взгляд, из всех троих последних тренеров - Каррера, Кононов и Тедеско - он пока вообще ничем не отличился, кроме занимательных прыжков у бровки.
Посмотрите на этот матч и посмотрите на розыгрыши, которые были у "Ростова". Как раз это то, что мы называем спартаковским футболом - передача на одного, на второго, на третьего, перемещение. Вспомните розыгрыш углового, когда мяч разыграли и тут же отдали на одиннадцатиметровую. У "Спартака" же мы не видим вообще ничего подобного, только какие-то индивидуальные моменты игроков, которые просто хорошие игроки. Они и без Тедеско могут выпустить своего массажиста и сыграть не хуже", - сказал Червиченко.
"Спартак" дома проиграл "Ростову" со счётом 1:4 и завершил первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, опережая зону вылета всего на 4 очка.
Не пропустите: Газзаев раскритиковал Тедеско. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Наполи" определил четырёх кандидатов на замену Анчелотти
-
"Крузейро" впервые в истории вылетел из бразильской Серии А
-
Червиченко: "Спартак" и без Тедеско может выпустить своего массажиста и сыграть не хуже"
-
Шевченко назвал самых прогрессирующих игроков сборной Украины
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
"Марсель" одержал 6-ю победу подряд в Лиге 1
-
1
"Милан" обыграл "Болонью". Эрнандес забил в свои и чужие ворота
-
1
Игрок "Монако" перепутал номер и подумал, что его меняют
-
В "Зените" прокомментировали слухи о трансфере Ляказетта
-
"Скотский запрет". Уткин прокомментировал наказание, вынесенное болельщику "Спартака"
-
В "Зените" подтвердили интерес "Ювентуса" к Алексею Миранчуку
-
1
"Ростов" показал эмоции футболистов после победы над "Спартаком" в Москве
-
Фанат "Спартака" в разговоре с Цорном назвал инвалидами Мирзова и Ананидзе
-
2
Аршавин посоветовал "Спартаку" задуматься о выживании в РПЛ
-
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Брайтоном" и упустил шанс вернуться на 5-е место в АПЛ
-
2
Попов рассказал, за счет чего "Ростов" разгромил "Спартак"
-
2
Газзаев раскритиковал Тедеско
-
Карпин оценил итог матча со "Спартаком"
-
Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" от "Ростова"
-
1
"Спартак" потерпел самое крупное поражение в сезоне от "Ростова"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15