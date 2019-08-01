Червиченко: "Спартак" интересовался Серхио Рамосом"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что в начале 2000-х московский клуб интересовался испанским защитником Серхио Рамосом.

"Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из "Реала" – Серхио Рамосом. Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Рамос перешел в "Реал" летом 2005 года из "Севильи" за 27 миллионов евро. С тех пор он выступает за "Реал". Всего 33-летний Рамос провел за королевский клуб 606 матчей во всех турнирах, в которых забил 84 гола и отдал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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