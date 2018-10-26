Червиченко: "Спартак" понравился"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился впечатлениями от игры "красно-белых" в матче группового этапа Лиги Европы против шотландского "Рейнджерса".

"Честно говоря, "Спартак" сегодня понравился, даже несмотря на то что не выиграл. Игроки сегодня сражались, как в последний раз. Это наталкивает на мысль, что прошлая вялая игра в чемпионате была связана именно с Каррерой и непониманием внутри коллектива. В последних играх чемпионата мы не видели такой самоотдачи.

Сегодняшняя самоотдача игроков - знак о том, что Рианчо может быть главным тренером? Нет. Я думаю, что если бы любой другой вышел бы сегодня в роли главного тренера, то команда играла бы точно так же. Меня смущает, что такому сегодняшнему настрою и боевитости может быть только два объяснения. Либо потому что это европейский турнир и каждый хочет показать себя как можно лучше, либо слухи о том, что команда сливала Карреру, в которые мне не хочется верить", - цитирует Червиченко Спорт24.

Напомним, вчера "Рейнджерс" и "Спартак" разошлись миром. | soccernews.ru