Червиченко: "Спартак" превращается в пылесос для всего итальянского неликвида"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко, традиционно, раскритиковал "красно-белых".
"Честно говоря, пока никак не оцениваю работу "Спартака" на рынке. Думаю, что "Спартак" превращается в пылесос для всего итальянского неликвида. Кому-то, наверное, от этого хорошо, а команде не очень. Не впечатляет ни одна покупка, а то, что не продали Промеса, тем, кто руководит – тем виднее. Наверное, с деньгами все хорошо.
Борьба за чемпионство – хорошая вещь, но не надо забывать об отрыве в 8 очков при 10 оставшихся турах, и "Спартак" не один гонится за лидером, все остальные также готовы потолкаться локтями. Если в таких обстоятельствах красно-белые станут чемпионами, то можно будет сказать, что в клубе работают гениальные люди. Не знаю, сколько для "Спартака" 25 миллионов, много это или мало. Но я думаю, что за Промеса это даже много. Для нашего чемпионата это хороший игрок, а вот для топовых первенств – не уверен.
Абсолютно не понял, зачем купили Ханни. Единственное, что я знаю, Ханни выступал за "Андерлехт", когда их вперед ногами вынес "Ростов". Ханни своей игрой тогда нам не запомнился и, видимо, это и есть его класс. Я в целом не пойму, зачем "Спартак" их накупает, когда можно было бы как в свое время "Зенит" вложить деньги в одного топового игрока. Но тут вопрос очень простой – пользу извлекает не клуб, а те, кто кружат вокруг него", – приводят слова Червиченко российские СМИ.
Напомним, что "Спартак" этой зимой арендовал 26-летнего защитника Максимовича, а также приобрел за 8 миллионов евро 27-летнего хавбека Ханни.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12