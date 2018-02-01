Червиченко: "Спартак" превращается в пылесос для всего итальянского неликвида"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко, традиционно, раскритиковал "красно-белых".

"Честно говоря, пока никак не оцениваю работу "Спартака" на рынке. Думаю, что "Спартак" превращается в пылесос для всего итальянского неликвида. Кому-то, наверное, от этого хорошо, а команде не очень. Не впечатляет ни одна покупка, а то, что не продали Промеса, тем, кто руководит – тем виднее. Наверное, с деньгами все хорошо.

Борьба за чемпионство – хорошая вещь, но не надо забывать об отрыве в 8 очков при 10 оставшихся турах, и "Спартак" не один гонится за лидером, все остальные также готовы потолкаться локтями. Если в таких обстоятельствах красно-белые станут чемпионами, то можно будет сказать, что в клубе работают гениальные люди. Не знаю, сколько для "Спартака" 25 миллионов, много это или мало. Но я думаю, что за Промеса это даже много. Для нашего чемпионата это хороший игрок, а вот для топовых первенств – не уверен.

Абсолютно не понял, зачем купили Ханни. Единственное, что я знаю, Ханни выступал за "Андерлехт", когда их вперед ногами вынес "Ростов". Ханни своей игрой тогда нам не запомнился и, видимо, это и есть его класс. Я в целом не пойму, зачем "Спартак" их накупает, когда можно было бы как в свое время "Зенит" вложить деньги в одного топового игрока. Но тут вопрос очень простой – пользу извлекает не клуб, а те, кто кружат вокруг него", – приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" этой зимой арендовал 26-летнего защитника Максимовича, а также приобрел за 8 миллионов евро 27-летнего хавбека Ханни.

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