Червиченко: "Спартак" сделал "Локомотив" чемпионом"

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Червиченко: "Спартак" сделал "Локомотив" чемпионом"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко подвел итог выступлениям чемпионской гонке в РФПЛ.

"Этим поражением "Спартак" сделал "Локомотив" чемпионом. Для "Спартака" завоевание кубка после 15-ти лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и "Спартак" не зашел на новую пятнадцатилетку", - цитирует Червиченко Чемпионат.

Напомним, вчера "Спартак" уступил "Уралу". | soccernews.ru

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