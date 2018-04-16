Червиченко: "Спартак" сделал "Локомотив" чемпионом"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко подвел итог выступлениям чемпионской гонке в РФПЛ.

"Этим поражением "Спартак" сделал "Локомотив" чемпионом. Для "Спартака" завоевание кубка после 15-ти лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и "Спартак" не зашел на новую пятнадцатилетку", - цитирует Червиченко Чемпионат.

Напомним, вчера "Спартак" уступил "Уралу". | soccernews.ru