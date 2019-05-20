Червиченко: "Спартак" сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал попадание "красно-белых" в Лигу Европы по итогам текущего сезона.
"Прежде всего "Спартак" сумел выйти в Лигу Европу благодаря везению и судейству. Хотя, вероятно, это не так плохо для страны. Всё-таки москвичи имеют определённый опыт выступлений в еврокубках и могут принести очки в таблице коэффициентов УЕФА. В "Спартаке" есть футболисты, которые ходят по полю пешком. Возможно, участие в международных матчах станет для них мотивацией", - сказал Червиченко.
За тур до завершения чемпионата России "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице. В активе команды 49 очков.
В этом сезоне "красно-белые" не сумели выйти из группы в Лиге Европы, финишировав на последней строчке в квартете с "Вильярреалом", венским "Рапидом" и "Рейнджерс".
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