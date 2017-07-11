Червиченко: "Спартаку" некого брать на трансферном рынке"

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Червиченко: "Спартаку" некого брать на трансферном рынке"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал текущую трансферную кампанию "красно-белых".

"Низкая активность "Спартака" не удивляет. Думаю, некого брать. В оборону из россиян брать некого, а брать иностранцев опасно - не совсем понятно, что будет с лимитом. Впереди - все в порядке. Можно, наверное, разве что центр поля укрепить. Насколько могу судить, в "Спартаке" есть две группы, противостоящие друг другу - Каррера и те, кто занимаются селекцией. Думаю, пока еще общий язык не найден. В "Спартаке" - люди здравомыслящие и они понимают большую роль везения в чемпионстве", - цитирует Червиченко ФАН.

Напомним, Червиченко исключил переход Дзюбы в "Спартак". | soccernews.ru

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