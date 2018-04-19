Червиченко: "Спартаку" теперь ничего не светит"

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Червиченко: "Спартаку" теперь ничего не светит"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы "красно-белых" на победу в чемпионате.

"Теперь уже "Спартаку" ничего не светит. "Локомотив" хоть и сыграл вничью, в любом случае 6 очков - это большой отрыв. Боюсь, недосягаемый. Не думаю, что "железнодорожники" растеряют это преимущество. Они могут оступиться раз или два, но не более", - цитирует Червиченко Советский спорт.

Напомним, Червиченко назвал вылет "Спартака" из кубка провалом. | soccernews.ru

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