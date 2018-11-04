Червиченко: "Те, кто освистывают Глушакова - идиоты"
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко поддержал капитана "красно-белых" Дениса Глушакова, который подвергается обструкции со стороны болельщиков из-за конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.
"Не все болельщики настроены против Глушакова. Я думаю, что все, кто освистывают и развешивают разные баннеры про Дениса – это просто идиоты. Ничего не вижу криминального в действиях капитана. Были какие-то моменты жизненные, которые не имеют отношения к команде. Это его личные проблемы. Туда никому не нужно соваться. Это первое", - приводят слова Червиченко российские СМИ.
При этом экс-функционер заявил, что Глушаков действительно не играет на своем прежнем уровне.
"Что касается его игры, то может он и сдал. Но это судьба любого футболиста. Когда-то быть на вершине, потом уже кондиции снижаются. Надо помнить, что пару лет назад этот человек многое сделал, чтобы "Спартак" вернул себе чемпионство. Надо вспоминать сколько он мячей забил. Он дал много для итогового положительного результата", – добавил Червиченко.
Напомним, что Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко были переведены в молодежный состав команды по решению Карреры. После отставки итальянца оба игрока вернулись в основу.
Не пропустите: "Спартак" - "Урал": где и когда смотреть матч 13-го тура РПЛ на "Открытие Арене". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Монако" опроверг обвинения Football Leaks в обходе финансового фэйр-плей
-
Технический директор РФС: "Приглашение в сборную Чалова - аванс"
-
Бердыев: "Отсутствие Устинова в стартовом составе наша техническая ошибка"
-
"Оренбург" обыграл "Рубин" и догнал "Спартак"
-
Черчесов: "Из Спартака со мной не связывались"
-
Тёмная лошадка Диего Симеоне: у "Атлетико" хватает проблем, но списывать его рано
-
Мбаппе - самый дорогой футболист в мире
-
Черчесов рассказал, что думает о вызове в сборную Заболотного
-
1
"Интер" - "Барселона": где и когда смотреть противостояние в Милане
-
3
Неманья Матич отказался играть с цветком мака: "Вы бомбили мою страну, я ни за что не надену это"
-
Апгрейд "Сантьяго Бернабеу": "Реал" установит тв-экраны прямо на унитазы
-
Игроки "Баварии" недовольны тренером Нико Ковачем
-
Курбан Бердыев похвалил "Оренбург" перед очным матчем
-
Юрген Клопп объяснил почему на матч с "Црвеной Звездой" не заявлен Шакири
-
Чакыр будет судить матч ЦСКА - "Рома"
-
Аршавин уйдет из "Кайрата"
-
Стало известно, смогут ли сыграть Марио Фернандес и Абель Эрнандес с "Ромой"
-
1
Вратарь "Торино" Сиригу лидирует по отбитым пенальти в топ-5 европейских лигах
-
Защитник "Ювентуса" недоволен дефицитом игровой практики
-
Два лидера "Атлетико" могут не сыграть с "Боруссией"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|31
|2
|Локомотив Москва
|13
|24
|3
|Краснодар
|13
|23
|4
|Ростов
|13
|22
|5
|ЦСКА Москва
|13
|20
|6
|Оренбург
|13
|19
|7
|Спартак Москва
|13
|19
|8
|Рубин
|13
|19
|9
|Урал
|13
|16
|10
|Ахмат
|13
|16
|11
|Динамо Москва
|13
|15
|12
|Арсенал Тула
|13
|14
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6