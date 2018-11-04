Червиченко: "Те, кто освистывают Глушакова - идиоты"

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко поддержал капитана "красно-белых" Дениса Глушакова, который подвергается обструкции со стороны болельщиков из-за конфликта с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

"Не все болельщики настроены против Глушакова. Я думаю, что все, кто освистывают и развешивают разные баннеры про Дениса – это просто идиоты. Ничего не вижу криминального в действиях капитана. Были какие-то моменты жизненные, которые не имеют отношения к команде. Это его личные проблемы. Туда никому не нужно соваться. Это первое", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

При этом экс-функционер заявил, что Глушаков действительно не играет на своем прежнем уровне.

"Что касается его игры, то может он и сдал. Но это судьба любого футболиста. Когда-то быть на вершине, потом уже кондиции снижаются. Надо помнить, что пару лет назад этот человек многое сделал, чтобы "Спартак" вернул себе чемпионство. Надо вспоминать сколько он мячей забил. Он дал много для итогового положительного результата", – добавил Червиченко.

Напомним, что Глушаков вместе с защитником Андреем Ещенко были переведены в молодежный состав команды по решению Карреры. После отставки итальянца оба игрока вернулись в основу.

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