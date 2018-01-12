Червиченко: "У Кокорина проблема с головой"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о нестабильности форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Кокорин хорош, он ярко себя проявил на старте сезона. Но там, как мне кажется, проблема с головой. Когда он настроен на футбол, когда он весь в игре, у него получается практически всё. Как только мозги идут вразнос, когда Кокорин начинает отвлекаться от футбола, то игра прекращается" - сказал Червиченко.

В этом сезоне 26-летний Кокорин сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 18 голов и сделал 5 ассистов.

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