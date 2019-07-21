Червиченко: "У Кононова беда с головой"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике главного тренера "красно-белых" Олега Кононова за его слова после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).
"Я давно говорил, что Кононов - это плохой тренер для "Спартака". Он абсолютно плывет, этот его еще бред на пресс-конференции после "Ростова", где он сказал, что если бы не судьи, то "Спартак" бы набрал шесть очков. Это говорит о том, что у него с головой совсем беда, он четыре очка-то набрал благодаря судьям. Все четыре набранных очка - сто процентов судейские. Какую-то бредятину несет", - приводят слова Червиченко российские СМИ.
Напомним, что в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 1:0. В данный момент московский клуб делит 1-3 места в турнирной таблице РПЛ с "Ростовом" и "Арсеналом". В 3-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 27 июля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|4
|3
|Спартак Москва
|2
|4
|4
|Арсенал Тула
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|3
|6
|Ахмат
|2
|3
|7
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0