Червиченко: "У Кононова беда с головой"

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Червиченко: "У Кононова беда с головой"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике главного тренера "красно-белых" Олега Кононова за его слова после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).

"Я давно говорил, что Кононов - это плохой тренер для "Спартака". Он абсолютно плывет, этот его еще бред на пресс-конференции после "Ростова", где он сказал, что если бы не судьи, то "Спартак" бы набрал шесть очков. Это говорит о том, что у него с головой совсем беда, он четыре очка-то набрал благодаря судьям. Все четыре набранных очка - сто процентов судейские. Какую-то бредятину несет", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 1:0. В данный момент московский клуб делит 1-3 места в турнирной таблице РПЛ с "Ростовом" и "Арсеналом". В 3-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Тамбовом". Матч состоится 27 июля.

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