Червиченко: "У "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне"

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Червиченко: "У "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко остался недоволен переносом матча 24-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Локомотивом" из Перми в Москву.

"Наш чемпионат постепенно превращается в клоунаду. Я говорил, что у "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне. Этого следовало ожидать. Не удивлюсь, если "Локомотив" вдруг проиграет в переигровке матча. Если "Амкар" на это согласен, то на тему справедливости рассуждать трудно. Хозяин - барин, они могут вообще не приезжать на игру и сразу подарить три очка.

Тут есть вопросы к "Амкару": почему именно так происходит? Видимо, это то предложение, от которого они не смогли отказаться. "Локомотив" в этом сезоне выиграл гонку админресурсов. В игре за полем они лучшие. Но раз смогли, значит, молодцы. Это тоже работа. Думаю, после этого решения гонка за чемпионство закончена", – приводят слова Червиченко российские СМИ.

Матч "Амкар" - "Локомотив" состоится 31 марта.

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