Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры.
"Доработает ли сезон Каррера? Он должен был в прошлом сезоне закончить тренировать "Спартак". Просто тут эффект, что именно Каррера выиграл чемпионство для президента клуба и именно это и сдерживающий фактор для отставки", - приводит слова Червиченко Спорт24.
Напомним, президент ПАОКа прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" в двухматчевом противостоянии в рамках ЛЧ. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|3
|7
|2
|Оренбург
|3
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Краснодар
|3
|6
|5
|Ростов
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|4
|7
|Рубин
|2
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Крылья Советов
|3
|4
|10
|Ахмат
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Динамо Москва
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Локомотив Москва
|3
|2
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1