Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"

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Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном увольнении главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры.

"Доработает ли сезон Каррера? Он должен был в прошлом сезоне закончить тренировать "Спартак". Просто тут эффект, что именно Каррера выиграл чемпионство для президента клуба и именно это и сдерживающий фактор для отставки", - приводит слова Червиченко Спорт24.

Напомним, президент ПАОКа прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" в двухматчевом противостоянии в рамках ЛЧ. | soccernews.ru

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