Червиченко: "Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что думает о словах директора Андрея Федуна о стоимости клуба.

Ранее Федун сказал, что примерная стоимость клуба не меньше одного миллиарда евро.

"Упустил момент, когда Андрей Федун стал большим экспертом в оценке активов. Насколько я помню, он всю жизнь был врачом. Можно оценить и в 10, и в 15. Вопрос не в том, во сколько ты оцениваешь, а сколько за него хотели бы дать. Думаю, что цена завышена в 10 раз, если мы говорим о клубе, не привязывая стадион. Думаю, что цена в районе 100-150 млн евро плюс материальная база", - сказал Червиченко.

"Спартак" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 баллов.

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