Червиченко: "В составе "Спартака" много ненужных футболистов"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что состав московского клуба нуждается в изменениях.

"В составе "Спартака" много дорогих и ненужных футболистов — Гус Тиль, Резиуан Мирзов и другие. В остальном по составу команда более-менее нормальная, ребята конкурентные. В атаке не звезды, конечно, но Понсе и Ларссон — быстрые. Слева вдоль всего фланга хорошо сквозит Айртон. В середине Зобнин и Крал в порядке. Сзади Жиго и Джикия — это хорошая, грамотная пара защитников. Иногда Максименко, конечно, чудит. Но по потенциалу, мне кажется, он один из лучших в стране. В принципе, подбор нормальный", - приводит слова Червиченко Sportbox.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба выделит на трансферы около 40-50 миллионов евро. При этом "красно-белые" могут продать одного из лидеров команды.

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