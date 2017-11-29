Червиченко: "В "Зените" многие не понимают, что делает Манчини"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике работу главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

"Я чуть больше общаюсь с футбольными людьми, и знаю мнение, причeм из самого "Зенита", что многие не понимают, что делает Манчини. Речь не только о минувшей игре со "Спартаком". Я думаю, что в пятeрке, которая претендует на золотые медали, у питерцев в последних 10 турах худшая выстроенная игра. Индивидуальное мастерство игроков высокое, но обдуманных действий никаких", – приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что после поражение от "Спартака" (1:3), отставание "Зенита" от лидирующего "Спартака" увеличилось до шести очков.

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