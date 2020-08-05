Червиченко: "Возвращение Глушакова будет большой глупостью для "Спартака"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко рассказал, что думает о возможном возвращении хавбека Дениса Глушакова в команду.

Ранее сообщалось, что футболист может подписать контракт на 1,5 года с московским клубом. Сам Глушаков сказал, что ведет переговоры с несколькими командами.

"Возможное возвращение Глушакова в "Спартак"? После покупки Кокорина и Урунова думаю, что руководство способно на любую хрень. Не стоит говорить, что Глушаков не может вернуться. Хотя, на мой взгляд, это будет очень большая глупость, как и предыдущие две.

В чем смысл для "Спартака" брать Глушакова и сразу отдавать в "Химки"? Чтобы фарм-клуб отнимал очки у других и приносил их красно-белым?", - заявил Червиченко.

Ранее Глушаков сообщил, что покидает "Ахмат". В "Спартаке" игрок выступал с 2013 по 2019 год.

А еще: Урунов поделился эмоциями после подписания контракта со "Спартаком"| http://soccernews.ru