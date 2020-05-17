Червиченко: "Все просто - как трусы с начесом. Семина убрали, чтоб пилить бюджет"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слова председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, заявившего, что клуб покинет 8 футболистов.

Ранее стало известно, что "железнодорожники" не будут продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным, а его место займет сербский специалист Марко Николич.

"Для этого Семина, видимо, и убирали. Чтоб попилить трансферный бюджет. Тут все просто, как трусы с начесом.

У меня к этому решению двоякое отношение. С одной стороны, у Палыча приличный возраст. И "Локомотив" в этом сезоне показывает не совсем то, что от него хотят. С другой стороны, убрали такую глыбу. Если такого человека убирают, нужно заменить кем-то, чтобы точно не было хуже. Все эксперименты с югославскими тренерами для "Локо" заканчивались плачевно. Боюсь, что сейчас будет то же самое.

Да и уровень Николича не совсем понятен. Славен Билич все-таки был человек с именем в футбольном мире. Но и у него не получилось", - цитирует Червиченко "Советский спорт".

Ранее Геркус иронично высказался о руководстве "Локомотива".

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