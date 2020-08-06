Червиченко высказал мнение о перспективах в "Спартаке" Урунова

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал трансферы "красно-белых".

Ранее московский клуб объявил о переходе в команду нападающего Александра Кокорина и хавбека Остона Урунова.

"Знаете, я на этих скороспелых звезд смотрю скептически. В принципе идея купить за две копейки канарейку сама по себе неплохая. Хорошо, если ты заплатишь мало, а игрок потом у тебя в команде раскроется - дай бог, чтобы именно так было с Уруновым. По стилю он мне пока напоминает Мирзова. Он что-то там с мячом носится, но КПД при этом нет, забитых мячей нет. Зачем Кокорина взяли пятым нападающим, я не понимаю. Зачем купили Урунова, не понимает даже главный тренер", - сказал Червиченко в интервью "Матч ТВ".

9 августа "Спартак" сыграет с "Сочи" в матче 1-го тура РПЛ сезона-2020/21.

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