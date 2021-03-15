Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию об употреблении допинга нападающим "Ростова" Владимиром Обуховым в 2013 году. В том время форвард выступал за "Спартак-2" и "Торпедо".

"Заговор против "Ростова", чтобы сбить темы насчет бойкота? Я не думаю, что это может быть заговором, но, может быть, целенаправленно действуют против "Ростова", желая занять его место среди команд, которые претендуют на еврокубки. В принципе это дело уже сделали, "Ростов" уже отсекли. Вместо того, чтобы находиться в этой группе с 37 очками, "Ростов" опустился на 9-е место. Если мы еще вспомним сколько очков судьи в этом сезоне забрали, то они могли быть на втором или на третьем месте сейчас. Поэтому возмущения ростовчан абсолютно обоснованы и справедливы", - приводит слова Червиченко Sport24.

29-летний Обухов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Ростов" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными передачами.

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