Червиченко высказался о допинговогом скандале с воспитанником "Спартака"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию об употреблении допинга нападающим "Ростова" Владимиром Обуховым в 2013 году. В том время форвард выступал за "Спартак-2" и "Торпедо".
"Заговор против "Ростова", чтобы сбить темы насчет бойкота? Я не думаю, что это может быть заговором, но, может быть, целенаправленно действуют против "Ростова", желая занять его место среди команд, которые претендуют на еврокубки. В принципе это дело уже сделали, "Ростов" уже отсекли. Вместо того, чтобы находиться в этой группе с 37 очками, "Ростов" опустился на 9-е место. Если мы еще вспомним сколько очков судьи в этом сезоне забрали, то они могли быть на втором или на третьем месте сейчас. Поэтому возмущения ростовчан абсолютно обоснованы и справедливы", - приводит слова Червиченко Sport24.
29-летний Обухов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "Ростов" восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными передачами.
Не пропустите: Обухов отреагировал на обвинения в употреблении допинга в 2013 году. | http://soccernews.ru
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