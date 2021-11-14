Червиченко высказался о Дзюбе после поражения сборной России в Хорватии

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение, что нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обрадовался поражению сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Дзюба сейчас радостно потирает руки. Дело еще, правда, не окончено. Надо, чтоб мы в стыках отоспались, но настроение у него уже хорошее", — приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что 33-летний Дзюба отказался приехать в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022, мотивировав это плохой формой. В итоге главный тренер россиян Валерий Карпин не стал вызывать форварда на ноябрьские матчи.

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