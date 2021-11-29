Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"

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Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением об ошибке защитника московского клуба Николая Рассказова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1). Футболист вышел на поле на 68-й минуте и спустя 18 минут был удален.

"Все болельщики и специалисты затравили "Спартак" в этом сезоне, игроки потухшие и погашенные. Рассказов на вершине всего этого, от Максименко все отстали и сосредоточились на Николае. Каждая его ошибка – рана, на которую посыпали солью и расковыряли гвоздиком. Парню нужно уходить, в этой команде у него вряд ли что-то получится. Он не воспринимается болельщиками, они его не любят", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".

23-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.

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