Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением об ошибке защитника московского клуба Николая Рассказова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:1). Футболист вышел на поле на 68-й минуте и спустя 18 минут был удален.
"Все болельщики и специалисты затравили "Спартак" в этом сезоне, игроки потухшие и погашенные. Рассказов на вершине всего этого, от Максименко все отстали и сосредоточились на Николае. Каждая его ошибка – рана, на которую посыпали солью и расковыряли гвоздиком. Парню нужно уходить, в этой команде у него вряд ли что-то получится. Он не воспринимается болельщиками, они его не любят", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
23-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" 18 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Уфой"
-
Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона
-
"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"
-
1
Лэмпард сделал выбор между Месси и Роналду
-
Дани Алвес сделал неожиданное предложение по вручению "Золотого мяча"
-
"Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ
-
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"
-
Оздоев ярко высказался о Дзюбе
-
Моуринью попросил "Рому" купить одного из лидеров "Барселоны"
-
ФИФА назвала претендентов на приз за самый красивый гол года
-
Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Месси и Роналду
-
1
Геркус жестко отреагировал на задержания фанатов ЦСКА после матча с "Зенитом"
-
ПСж намерен продлить Маркиньоса
-
ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов
-
Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями
-
"Ювентус" намерен избавиться от Кулушевски
-
"Шахтер" назвал "Интеру" цену на бразильца Додо
-
Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника