Червиченко высказался о победе России на Словенией в квалификации ЧМ-2022
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о победе сборной России в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении (2:1).
"Ну получается у нас почти праздник маразма (смеется), но праздник, который мы сделали сами. Бедные словаки, пропустили третий, но, слава богу, не засчитали. А наша сборная смотрелась в первом тайме очень неплохо, во втором тайме, конечно, удерживали результат, но были моменты. Мы выдержали в начале это мерзотное поведение серых клопов, которые просто били наших игроков. Не понимаю почему судья на это не реагировал. По идее, уже за один удар по Джикии локтем можно было удалять игрока Словении. Судья был странный, он на какие-то не особо жёсткие вещи давал карточки, а на жёсткие не давал. Ну, выиграли и слава богу", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Благодаря победе сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Чтобы гарантировать себе попадание в финальную стадию мундиаля россиянам необходимо добиться победы в домашнем матче с Кипром и сыграть вничью в выездном поединке с Хорватией.
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