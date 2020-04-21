Червиченко высказался о решении "Спартака" не выкупать Шюррле

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Червиченко высказался о решении "Спартака" не выкупать Шюррле

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко дал комментарии по поводу скорого ухода из клуба полузащитника Андре Шюррле.

Напомним, что "красно-белые" решили не выкупать права на 29-летнего футболиста у дортмундской "Боруссии".

В составе "народной команды" немец забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

"В нашем чемпионате редко выступают футболисты с таким набором трофеев, как у Шюррле. Когда немец только появился в команде, было заметно, что он отличается по классу от остальных игроков. Он более техничный и разумный футболист. Но Андре - возрастной игрок. Вы что, ждали, что он будет бегать, как 20-летний, ложиться костьми и рвать жилы? Его брали как человека, который едет доигрывать в не самый сильный чемпионат", - сказал Червиченко.

Не пропустите: Джикия прокомментировал уход Мельгарехо и Шюррле из "Спартака". | http://soccernews.ru
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